Появились кадры с задержанием в Сочи работавшего на украинскую разведку румына

Появилось видео с задержанием гражданина Румынии в Сочи, который собирал информацию о местных средствах противовоздушной обороны. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Задержанным оказался мужчина 2002 года рождения. По данным силовиков, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. На допросе румын признался, что летом 2024 года общался со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир. Ему мужчина передал информацию о расчете ПВО в Сочи.

«Взамен спецслужбы Украины пообещали гражданину Румынии, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в добровольческое формирование ВСУ для участия в боевых действиях против нашей страны», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее на Кубани правоохранители задержали гражданина Белоруссии, готовившего теракт в Новороссийске. По данным следователей, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб.