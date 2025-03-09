Планам Европы по поддержке Украины предрекли провал

Европейские планы по поддержке Украины провалятся без США. Об этом заявил американский аналитик Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran .

«Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование», — подчеркнул он.

По его мнению, страны Евросоюза своими заявлениями об усилении военной помощи Украине саботируют попытки урегулировать конфликт мирным путем. Европейские государства могут поддержать ВСУ только деньгами, потому что их армия находится в плохом состоянии.

Финансирование Украины принесет результаты только через несколько лет при условии, что деньги потратят рационально, добавил Миршаймер.

«У Франции и Германии нет армии, способной потягаться с Россией. Пока что они только тратят деньги», — объяснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет прекратить тратиться на Украину. Он напомнил, что американцы ничего не получали взамен на помощь украинскому руководству, в отличие от стран ЕС.