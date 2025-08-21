План Зеленского против плана Путина: почему идея коллективных гарантий для Украины трещит по швам

Попытки выработать гарантии безопасности для Украины в рамках инициативы США по завершению конфликта сталкиваются с серьезными трудностями уже на старте. Об этом сообщил Bloomberg .

Напротив, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия должна участвовать в любых договоренностях по безопасности Украины. По его словам, речь может идти о формате с участием постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

По данным агентства, Белый дом рассчитывал на договоренность с Москвой о «гарантиях по типу пятой статьи НАТО», то есть о коллективной обороне. Однако Кремль публично не подтвердил, что Владимир Путин готов на подобный шаг.

Лавров напомнил, что аналогичное предложение обсуждалось на переговорах в Стамбуле в 2022 году, когда речь шла об обеспечении безопасности «на равноправной, равной и неделимой основе». В Москве под этим понимают отказ Украины от членства в НАТО и закрепление ее нейтрального статуса в обмен на гарантии со стороны крупнейших держав.

От гарантий безопасности могут вовсе отказаться?

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже отверг возможность участия Китая в качестве гаранта. Европейские чиновники, с которыми общался Bloomberg, назвали позицию России «попыткой сорвать процесс» и выразили сомнения, что Кремль вообще готов к реальной сделке.

Как отмечает агентство, жесткая реакция Лаврова фактически сорвала переговоры России и США. По словам одного из европейских дипломатов, Москва теперь может попытаться убедить Вашингтон отказаться от идеи гарантий безопасности для Киева и ограничиться встречей на уровне экспертов, чтобы избежать новых американских санкций.

Ранее The Washington Post заявила о разногласиях США и России по гарантиям безопасности Украины. Разногласия касаются и вопроса гарантий безопасности для Киева. Газета напоминает о проекте мирного соглашения 2022 года, согласно которому Россия должна была стать со-гарантом, получив по сути право вето на любые ответные меры.