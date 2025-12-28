План Зеленского по урегулированию назвали в США неконструктивным
Аналитик Дэвис: у Зеленского не получится продвинуть свой план по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет продвинуть свой план по урегулированию конфликта. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
Он объяснил, что российская сторона отвергнет план, который не учитывает реальное положение республики на переговорах.
«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится», — подчеркнул Дэвис.
Он назвал неконструктивными требования Зеленского по гарантиям безопасности, присоединению к НАТО и территориальному вопросу. Эксперт добавил, что украинский лидер сейчас находится не в том положении, чтобы ставить подобные условия.
Ранее бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил возможность отмены встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Переговоры во Флориде могут не состояться из-за нового коррупционного скандала на Украине.
По мнению эксперта, президент республики оказался в трудной ситуации из-за задержаний депутатов Рады.