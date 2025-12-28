Аналитик Дэвис: у Зеленского не получится продвинуть свой план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет продвинуть свой план по урегулированию конфликта. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

Он объяснил, что российская сторона отвергнет план, который не учитывает реальное положение республики на переговорах.

«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится», — подчеркнул Дэвис.

Он назвал неконструктивными требования Зеленского по гарантиям безопасности, присоединению к НАТО и территориальному вопросу. Эксперт добавил, что украинский лидер сейчас находится не в том положении, чтобы ставить подобные условия.

Ранее бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил возможность отмены встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Переговоры во Флориде могут не состояться из-за нового коррупционного скандала на Украине.

По мнению эксперта, президент республики оказался в трудной ситуации из-за задержаний депутатов Рады.