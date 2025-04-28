Украине и ее европейским союзникам не получится убедить президента США Дональда Трампа изменить условия мирного соглашения в их пользу. Об этом политолог Марк Галеотти написал в статье для британской газеты Sunday Times.

«Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока в Белом доме находится Трамп», — отметил он.

По мнению автора, у киевского режима нет сил продолжать вооруженное противостояние с Россией без помощи от США. Надежды на то, что Украине предоставят желаемые гарантии безопасности, обречены на провал.

Власти США пока официально не показывали свой план по урегулированию украинского кризиса. Но американские СМИ сообщили, что в документе есть пункт о признании Крыма и предложение вернуть Украине Запорожскую АЭС.