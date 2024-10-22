Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на Украине может стать критическим моментом для украинского государства. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что подобные инициативы являют собой «публичную роспись в бессилии» украинского руководства и свидетельствуют о его стремлении оттянуть время в борьбе с Россией.

Лекорню ранее указал на необходимость обсуждения последствий действия предложений президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что это важный вопрос в рамках текущей ситуации. Шеремет заметил, что так называемый план победы содержит множество спорных моментов и ознаменовал собой начало стремительного политического падения киевского режима.

Ранее Шеремет обвинил НАТО в попытках легализовать атаки на Россию, связав эти планы с недавними испытаниями новой украинской баллистической ракеты, разработка которой проходила при участии западных специалистов. Политик также призвал Зеленского покинуть страну, чтобы освободить украинский народ от страданий и трудностей, связанных с нынешней обстановкой.