На Западе раскрыли, что думает о Зеленском его жена

Жена президента Украины Владимира Зеленского отговаривает его продолжать политическую деятельность. Об этом заявила газета Politico.

Как отметили журналисты, поддержка Зеленского очень снизилась, а последствия коррупционного скандала оказались крайне разрушительными. На этом фоне анонимные источники издания стали говорить, что президент может уже не баллотироваться на второй срок.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — отметили в статье.

По словам автора материала, Зеленский стал хромой уткой, так как его электоральная база теперь составляет около 25%.

Ранее президенту Украины предоставили мирный план США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему придется принять документ.