Плакал и молил о помощи. «Мертвец» очнулся при извлечении органов для трансплантации
Independent: в США донор сердца «ожил» во время операции по трансплантации
Жуткий и удивительный случай произошел в штате Кентукки: признанный мертвым мужчина очнулся, когда врачи извлекали у него органы для трансплантации. Подробности сообщило издание The Independent.
Медики пытались спасти мужчину, но их усилия не увенчались успехом. После заключения факта смерти мозга, специалисты начали исследовать внутренние органы пациента с целью определить возможность его использования в качестве донора. Родственники Хувера дали согласие.
После того как реанимационные мероприятия не принесли результатов, пациента перевели в другую палату, где началась подготовка к операции. Органы донора, которого признали мертвым, были готовы к изъятию, но затем врачи сделали ошеломляющее открытие — он все еще был жив.
«Донор проснулся во время процедуры катетеризации сердца тем утром. И он метался на столе», — рассказала специалист по сохранению органов Никколетта Мартин.
Но затем врачи ввели пациенту седативное средство и продолжили планировать изъятие его органов.
Это худший кошмар для каждого, да? Быть живым во время операции и знать, что кто-то собирается тебя разрезать и вынуть части твоего тела?
Никколетта Мартин
Некоторые видели, как у донора текли слезы, он беззвучно просил о помощи. Один из свидетелей признался, что находясь в операционной, Хувера беззвучно произнес слова: «Помогите мне».
Два медика решили не проводить операцию по трансплантации, осознав, что пациент, которого они считали умершим, на самом деле жив.
Сотрудник, ответственный за работу с донорами, связался с руководителем, чтобы сообщить о возникшей проблеме, но тот, по его словам, продолжал требовать изъятия органов. В итоге хирургическое вмешательство отменили, а Хувера поместили в отделение интенсивной терапии, где его жизнь удалось спасти.
Некоторым из тех, кто находился в операционной в тот момент, потребовалась помощь психолога. Несколько трансплантологов уволились после этого случая.
Ранее мужчину по ошибке едва не похоронили заживо. Во время траурной церемонии собравшиеся услышали странные звуки из гроба, вскрыли его и нащупали пульс у ставшегося мертвым мужчины.