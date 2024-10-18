Плакал и молил о помощи. «Мертвец» очнулся при извлечении органов для трансплантации

Independent: в США донор сердца «ожил» во время операции по трансплантации

Жуткий и удивительный случай произошел в штате Кентукки: признанный мертвым мужчина очнулся, когда врачи извлекали у него органы для трансплантации. Подробности сообщило издание The Independent .

Медики пытались спасти мужчину, но их усилия не увенчались успехом. После заключения факта смерти мозга, специалисты начали исследовать внутренние органы пациента с целью определить возможность его использования в качестве донора. Родственники Хувера дали согласие.

После того как реанимационные мероприятия не принесли результатов, пациента перевели в другую палату, где началась подготовка к операции. Органы донора, которого признали мертвым, были готовы к изъятию, но затем врачи сделали ошеломляющее открытие — он все еще был жив.

«Донор проснулся во время процедуры катетеризации сердца тем утром. И он метался на столе», — рассказала специалист по сохранению органов Никколетта Мартин.

Но затем врачи ввели пациенту седативное средство и продолжили планировать изъятие его органов.