Мужчину по ошибке едва не похоронили заживо

NTV: В Турции 80-летний мужчина ожил во время своих похорон

В Стамбуле 80-летнего мужчину едва не похоронили живым. Участники прощальной церемонии услышали щелчок, вскрыли гроб и нащупали пульс. Впоследствии он умер в больнице, сообщил NTV .

Похороны Халита Байшу организовали в одной из мечетей Фатиха. Во время подготовки к поминальной молитве прихожане услышали странные звуки из гроба и заподозрили, что мужчина жив.

«Когда я наклонился и прислушался, я услышал щелчок. Вызвали скорую. Медицинские бригады открыли гроб, осмотрели его и доставили в больницу», — рассказал глава района Айвансарай Галип Акчай.

Медики нащупали у «покойного» пульс и сделали массаж сердца. После госпитализации Байшу скончался.

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