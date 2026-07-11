Пятизвездочный аферист: в Индии задержали мужчину, который 36 лет бесплатно жил в отелях

В Индии задержали 69-летнего афериста, который 36 лет бесплатно жил в отелях

Полиция Индии задержала 69-летнего мужчину, которого подозревают в серии афер. Индиец на протяжении 36 лет проживал бесплатно в роскошных отелях по всей стране, сообщила газета The Times of India .

Мужчина останавливался в пятизвездочных отелях под вымышленными именами, а спустя несколько дней исчезал, не оплатив счет. Афериста поймали в Райпуре. Он прожил в отеле два дня, а потом попросил ноутбук у персонала, сославшись на срочную работу. После этого скрылся, забрав технику и не оплатив счет.

Персонал пожаловался в полицию и мужчину удалось задержать. Правоохранители предполагают, что аферист промышлял с 1990-х годов и мог обмануть около 300 отелей более чем в 10 штатах. Он выдавал себя за гида, преподавателя или инструктора по йоге.

Также полиция установила, что 15 лет индиец провел в тюрьме, он назвал ее «домом для отдыха».

Полиция в Индии расследует смерть ресторатора, который скончался после ужина в собственном заведении. ЧП произошло в конце мая в городе Ранчи.