В Бразилии пожарные поймали трехметровую анаконду и попали на видео

В бразильском городе Умаита пожарные столкнулись с трехметровой зеленой анакондой во дворе. Об этом сообщило издание Jam Press .

Житель дома вызвал спасателей, сообщив, что у него на заднем дворе появилась гигантская рептилия. Прибывшие на место пожарные загнали анаконду в угол, а потом подцепили специальным инструментом и затащили в коробку.

Змея сопротивлялась, но спасатели справились. Пока один из них удерживал рептилию, второй заталкивал ее тело в короб, а потом закрыл его крышкой. Анаконду вернули в дикую природу, но перед этим спасатели с ней сфотографировались. Все произошло в пятницу, 18 апреля.

«Большая змея сопротивлялась, но была благополучно возвращена в естественную среду обитания без каких-либо повреждений», — заявил представитель военной пожарной бригады Амазонии.

В этом районе чаще всего встречается зеленая анаконда. Она является самой крупной, самой тяжелой и второй по длине змеей в мире, уточнило издание. Некоторые ее экземпляры превышают 15 футов в длину (более 4,5 метра). Анаконды не ядовиты, свою добычу они душат.

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