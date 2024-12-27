Пятилетнюю девочку оштрафовали на 120 тысяч рублей за мусор

В столице Великобритании пятилетней девочке выписали штраф за то, что она намусорила, выбросив отходы мимо бака. Об этом сообщило издание My London News .

По информации отдела по охране окружающей среды городского совета, полицейский стал свидетелем того, как девочка выбросила упаковку от посылки на землю.

В Великобритании это считается нарушением закона, и ребенка оштрафовали на тысячу фунтов стерлингов (около 124 тысяч рублей).

Позже выяснилось, что на самом деле никто из правоохранителей не видел, чтобы девочка бросала мусор мимо урны. На земле только нашли пакет с ее именем.

Папа девочки заявил, что она не совершала правонарушение намеренно. По его словам, пакет случайно выпал из переполненного мусорного ведра, когда она выбрасывала отходы.

По мнению мужчины, такой крупный штраф для ребенка дошкольного возраста не имеет оснований. Он обвинил работников, ответственных за уборку территории, в том, что они не убрали мусор вовремя.

В России тоже активно борются с несанкционированным избавлением от мусора, но не с детьми. Ранее в Подмосковье пресекли незаконный сброс трех тысяч кубометров отходов.

С начала года в регионе вынесли 288 постановлений о штрафах за незаконный вывоз строительных отходов. Их сумма составила 4,6 миллиона рублей.