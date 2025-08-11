Пятеро сотрудников телеканала Al Jazeera погибли при ударе Израиля по Газе

Репортеры и операторы катарского телеканала Al Jazeera погибли в результате израильского удара по Газе. Об этом телеканал сообщил на своей сайте .

«Журналист Al Jazeera Анас аль-Шариф был убит вместе с четырьмя коллегами в результате целенаправленного нападения Израиля на палатку, в которой жили журналисты в городе Газа», — отметили в материале.

Всего в результате израильской атаки беспилотниками погибли семь человек. Среди погибших — корреспондент телеканала Мохаммед Крики и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива. Удар нанесли незадолго до полуночи.

Израильские военные заявили, что ликвидировали террориста, который выдавал себя за журналиста. По их версии, Анас аль-Шариф возглавлял один из отрядов ХАМАС, который обстреливали мирных израильтян.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не пытается оккупировать палестинский анклав, а лишь освобождает его от радикального движения ХАМАС.