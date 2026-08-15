Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме

Автобус с российскими туристами во Вьетнаме попал в ДТП, погиб человек

Один россиянин погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского экскурсионного автобуса во Вьетнаме. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии .

ЧП произошло утром 15 августа в провинции Ламдонг, автобус ехал в Хошимин из Нячанга. Один турист получил перелом ноги, еще один — травму спины.

«Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Пассажир с переломом ноги находится в одной из больниц Хошимина. Туроператор и страховая компания находятся с ним на связи», — заявили в РСТ.

Тело погибшей доставили в населенный пункт Муйне. Остальных туристов отвезли в Нячанг.

В конце июля экскурсионный автобус Mercedes-Benz перевернулся в Ярославской области. В салоне находились 19 человек, восемь из них доставили в больницы. Среди пострадавших оказались двое детей, их состояние неизвестно.