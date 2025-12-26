Три человека стали жертвами аварии в Ленобласти

Утро 26 декабря в Выборгском районе Ленинградской области началось с трагедии: на трассе в поселке Майнило столкнулись автомобили Mitsubishi и Changan. Информацию подтвердили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас», написал сайт vecherka-spb.ru .

В результате лобового столкновения погибло трое человек, находившиеся в автомобиле Mitsubishi. Водитель второго автомобиля, Changan, был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сразу после происшествия дорожное движение на отрезке шоссе было прервано, а для избежания заторов организовано реверсивное движение. Впоследствии аварийные службы приступили к устранению последствий ДТП, работая в тесном взаимодействии с пожарной службой региона.