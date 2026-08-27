India Today: пять слонов унесло из Непала в Индию во время наводнения

Пять диких слонов — три взрослых и два детеныша — оказались в Индии после того, как мощное течение вынесло их из Непала. Животные попали в реку Каудияла — приток Гхагхры — и добрались до района плотины Гириджапури в индийском округе Бахрайч, сообщило издание India Today .

Очевидцы сняли на видео, как стадо борется с сильным течением. Взрослые слоны держались рядом с детенышами и старались не дать их унести водой. Над поверхностью животные в основном удерживали хоботы, чтобы сохранять возможность дышать.

Сотрудники лесного ведомства Катарниагхат и ирригационного департамента Индии перекрыли шлюзы плотины. Это снизило скорость течения и позволило слонам восстановить равновесие.

После этого все пять животных самостоятельно выбрались на берег и ушли в безопасную лесную зону. Спасателям не пришлось вытаскивать слонов из воды.

Стадо оказалось в опасности на фоне сильных наводнений в приграничных районах Непала и Индии.