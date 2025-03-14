Застрявшая в перевернутой машине американка почти неделю ждала помощи

NYT: в Индиане женщина выжила после 6 дней в перевернутом авто

В США женщина попала в аварию, получила сильные переломы и почти неделю провела в машине. ДТП произошло рядом с мостом, но авто проезжали мимо, не замечая ее, сообщила газета The New York Times .

Около полуночи 5 марта Брионна Касселл уснула за рулем в сельской местности на северо-западе Индианы. Машина съехала в кювети, сработали подушки безопасности. Нижняя часть тела женщины оказалась зажатой, она могла двигать только одной рукой — вторая раздроблена. Ее телефон упал под сиденье и быстро разрядился.

Кассел наложила на кровоточащую ногу жгут из ремня и укрылась покрывалом, которое купила в подарок другу. Она добывала воду из ручья, окуная в него свитер, и постяонно звала на помощь.

Машина опрокинулась всего в нескольких метрах от моста, и хотя каждый день по нему проезжали около 400 машин, никто не замечал пострадавшую. Родственники обратились в полицию и частную спасательную команду, которая прочесала территорию с собаками и беспилотниками.

На шестой день рабочие случайно наткнулись на машину. Коллега сказал оператору тяжелой техники Джереми Вандерволлу, что видел в овраге машину, и нужно ее убрать. Мужчина пришел туда и обнаружил Кассел.

«Я думала, что умру здесь», — сказала она.

Женщину вызволили из-под обломков и доставили в больницу. Врачи провели трехчасовую операцию и стабилизировали состояние. Однако они не уверены, что пострадавшая снова сможет ходить.

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