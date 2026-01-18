Пять лыжников погибли при сходе лавин в Австрии

На западе Австрии в горах Зальцбурга при сходе двух лавин погибли пять лыжников. Об этом сообщило агентство APA .

Первая лавина сошла в субботу, 17 января, в районе Бад-Хофгастайн на высоте около 2,2 тысячи метров. Снежная масса накрыла одну лыжницу.

Спасатели сумели достать ее из-под завалов. На момент прибытия медиков женщина еще была жива, но в итоге спасти ее не удалось. Супруг погибшей выжил.

Вторая лавина обрушилась в долине Гаштайн спустя полтора часа после первой. Под нее попали семь лыжников, четверо из которых погибли.

Ранее стало известно, что в горах Казахстана погибли три альпиниста. ЧП произошло у пика «Локомотив».