Пять человек погибли в Палестине после удара израильского беспилотника

Израильский беспилотник атаковал автомобиль возле палестинского города Тулькарм, пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По их заявлению, убитые готовили террористическую атаку.

В ЦАХАЛ добавили, что вместе со спецслужбой ШАБАК и полицией Израиля проводят в районе контртеррористическую операцию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, назвал главного виновника «беспрецедентной вспышки насилия» на Ближнем Востоке.

Перед этим в Израиле заявили, что захватили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины.