Израиль объявил о крупнейшем захвате земель Палестины за последние 30 лет

Израиль захватил и объявил «государственной землей» участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Это крупнейший за последние 30 лет кусок присвоенной палестинской территории, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на израильскую правозащитную организацию «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»).

Организация отслеживает поселенческую деятельность Тель-Авива. По ее данным, с начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями. Это крупнейший захват земли на оккупированном Западном берегу со времен Соглашений Осло 1993 года.

«Земля, объявленная государственной, больше не считается [властями Израиля] частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею», — говорится в сообщении.

Кроме того, присвоенные территории будут сдаваться в аренду только израильтянам.

Сами палестинцы воспринимают подобную экспансию как политику закрепления Израила на оккупированных территориях. Они требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами походили по линиям, существующим до Шестидневной войны 1967 года. Они хотят создать свое государство в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сделав столицей Восточный Иерусалим.

Позиция Израиля в этом вопросе резко противоположная. В частности, израильтяне уже объявили Иерусалим своей неделимой столицей.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.