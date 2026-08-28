Пять человек погибли при сходе селя в Тибете и 558 пропали без вести

После схода селя в Тибетском автономном районе Китая погибли пять человек, еще 558 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Такие данные привело правительство в 15:00 по местному времени (10:00 по московскому). В регионе продолжают поисковую операцию.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи со сходом селя Тибете. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки потерявшим родных и близких из-за случившегося.

Сход селя со стороны Непала случился на китайско-непальской границе в среду. Как отметили в посольстве России в Пекине, два россиянина числятся пропавшими, местонахождение еще троих устанавливают.