Пять человек погибли из-за атаки террориста-смертника на свадьбе в Пакистане

Террорист-смертник подорвал себя на свадебной церемонии в городе Дера-Исмаил-Хан в Пакистане. Об этом сообщила газета Tribune Express .

«Минимум пять человек были убиты и 10 пострадали в результате атаки террориста-смертника… во время свадебной церемонии вечером в пятницу», — написало издание со ссылкой на местных чиновников.

По данным пакистанских правоохранителей, взрыв произошел в доме главы местной общины.

В ноябре прошлого года в подвале здания Верховного суда Пакистана в Исламабаде произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали 12 человек. Как минимум двое пострадавших поступили в больницу в критическом состоянии.