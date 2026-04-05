Пьяный водитель на огромной скорости влетел в толпу во время праздничного парада в США

Водитель на пикапе протаранил толпу на празднике Марди Гра в США

Пьяный водитель пикапа протаранил толпу зрителей на популярном карнавале Марди Гра в Новом Орлеане. Он находился в состоянии тяжелейшего опьянения, сообщил телеканал CNN .

По данным полиции, уровень алкоголя в крови 25-летнего Нилсона Риццуто составил 0,232%, что почти в три раза превышает допустимый законом предел. Мужчина проезжал рядом с шествием «Крю Эндимион» — это одно из крупнейших и самых семейных парадов сезона.

Неуправляемый серый пикап сначала задел два автомобиля, после чего на высокой скорости вылетел в толпу людей. Пострадали 28 человек, включая трехлетнего ребенка и офицера полиции. К счастью, обошлось без жертв: 21 человек был госпитализирован, остальные получили помощь на месте.

Парад «Эндимион» считается «супер-шествием» Нового Орлеана: в нем участвуют более 3000 человек на гигантских платформах, а бюджет мероприятия достигает семи миллионов долларов. Традиционно это событие привлекает сотни тысяч туристов на Марди Гра — традиция самого праздника восходит к языческим проводам Зимы и встрече Весны.

Происшествия с участием пьяных водителей во время карнавала — давняя проблема властей Луизианы. В штате действуют одни из самых жестких правил в отношении вождения в нетрезвом виде.

В марте 2026 года другой водитель врезался в ворота Белого дома.