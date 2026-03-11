Машина влетела в ворота Белого дома

CBS: в Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома, водителя задержали

В ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне врезался автомобиль, водителя задержали. Об этом сообщил телеканал CBS News .

«Представитель полиции округа Колумбия сообщил, что автомобиль врезался в ворота Белого дома… О пострадавших пока не сообщается», — заявила журналистка Сара Кук.

Она добавила, что допрос водителя проводят сотрудники Секретной службы США, его мотивы уточняют.

Прилегающие к зданию улицы в Вашингтоне перекрыли полицейскими лентами, у комплекса дежурят усиленные наряды силовиков. Белый дом с официальным заявлением о ситуации пока не выступал.

В ноябре 2025 года военнослужащих расстреляли в упор у Белого дома. Полиция задержала подозреваемого, им оказался уроженец Афганистана, приехавший в США в сентябре 2021 года. Президент Дональд Трамп заявлял, что причиной стало засилье мигрантов в стране.