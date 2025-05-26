Пьяный мужчина сломал 200-летний трон династии Нгуен во Вьетнаме

Во вьетнамском городе Хюэ полиция задержала пьяного мужчину, сломавшего подлокотник старинного трона, признанного «национальным достоянием». Об этом сообщил телеканал CNN .

Трон относится к династии Нгуен, правившей с 1802 по 1945 годы. Это последняя императорская семья страны, члены которой основали город Хюэ и сделали его своей столицей. Находящиеся в этом городе дворцы, гробницы и ритуальные места включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старинный трон, получивший повреждения по вине нетрезвого мужчины, находился во дворце Тай Хоа. Там императоры проводили королевские церемонии и заседания суда.

Нетрезвый мужчина проник на территорию дворца в субботу, 24 мая. Он забрался на трон, что-то «бессвязно кричал» и сломал левый подлокотник церемониального кресла, украшенный головой дракона. Мужчину задержали, а потом направили на психиатрическую экспертизу из-за нестабильного психического состояния.

Ранее в Ростовской области полиция инициировала проверку из-за разрушения памятника ветерану Великой отечественной войны. С его могилы украли ограду, а потом сломали и сам памятник.