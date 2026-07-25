Пьяные британские военные на угнанном БТР протаранили несколько машин

Британские военные в алкогольном угаре украли с военной базы бронетранспортер и устроили гонку на дороге, протаранив 15-тонной машиной несколько гражданских автомобилей. Об этом сообщила газета The Sun .

Инцидент произошел в населенном пункте Перхем Даун в Англии, где дислоцирован 26-й инженерный полк.

«Солдаты отправились выпивать за пределы базы, а затем вернулись около часа ночи и угнали гусеничную бронированную машину. Пьяный в стельку военный инженер нажал педаль газа Bulldog в пол, разогнавшись до максимальной скорости 51 километр в час», — отметили в публикации.

Пьяный солдат не справился с управлением и протаранил несколько личных автомобилей, принадлежащих военным. После «форсажа» с последствиями пьяный «водитель» припарковал БТР и вернулся в казарму. Дебоширов вычислили и арестовали. Ущерб от их заезда на боевой машине составил более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Один из самых востребованных стриптизеров в Великобритании Лотан Картер рассказал, как однажды пьяная зрительница укусила его за пенис посреди выступления.