Стриптизер пожаловался на пьяных женщин, кусающих его за пенис

Один из самых востребованных стриптизеров в Великобритании Лотан Картер рассказал о безумных поступках зрительниц шоу. Об этом сообщило издание The Sun .

Картер поделился историями, как зрительницы не раз переступали черту во время его выступлений. Он признался, что работает стриптизером уже 14 лет и привык к тому, что женщины нарушают правила шоу и бросаются на него.

По его словам, однажды пьяная зрительница укусила его за пенис посреди выступления. Еще одна женщина укусила его за ягодицы, причем так сильно, что у него остался шрам от ее зубов.

Картер добавил, что в одном из номеров женщина, стоявшая у него за спиной, царапалась. Она расцарапала ему спину до крови. Ему пришлось уйти со сцены.

Ранее британка Мелисса Тодд рассказывала, что бросила учебу в Оксфорде и устроилась стриптизершей в клуб, о чем не жалеет.