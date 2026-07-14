Стриптизер пожаловался на пьяных женщин, кусающих его за пенис
Один из самых востребованных стриптизеров в Великобритании Лотан Картер рассказал о безумных поступках зрительниц шоу. Об этом сообщило издание The Sun.
Картер поделился историями, как зрительницы не раз переступали черту во время его выступлений. Он признался, что работает стриптизером уже 14 лет и привык к тому, что женщины нарушают правила шоу и бросаются на него.
По его словам, однажды пьяная зрительница укусила его за пенис посреди выступления. Еще одна женщина укусила его за ягодицы, причем так сильно, что у него остался шрам от ее зубов.
Картер добавил, что в одном из номеров женщина, стоявшая у него за спиной, царапалась. Она расцарапала ему спину до крови. Ему пришлось уйти со сцены.
Ранее британка Мелисса Тодд рассказывала, что бросила учебу в Оксфорде и устроилась стриптизершей в клуб, о чем не жалеет.