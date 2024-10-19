Пьяная студентка в Испании погибла под прессом мусоровоза после вечеринки

Студентка упала в мусорный контейнер и погибла под прессом в Испании

Студентка из Аргентины Агостина Рубини Медина упала в мусорный контейнер и погибла под прессом. Это произошло после вечеринки на набережной Пасео Маритимо в Испании, сообщила газета Diario de Mallorca .

Полиция восстановила события той ночи по данным мобильного телефона Агостины. Около полуночи 2 октября нетрезвая девушка ждала автобус. Она случайно уронила вещи в контейнер для мусора, полезла за ними и потеряла сознание.

Позже мусоровоз задействовал пресс и раздавил студентку. Последний сигнал с телефона девушки поступил с мусоросжигательного завода. Полиция занялась поисками ДНК Агостины среди пепла и остатков отходов на свалке.

Ранее в Махачкале 19-летняя студентка погибла при пожаре в квест-комнате. Девушку приковали наручниками к стулу.