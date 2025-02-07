Пьяная россиянка устроила ДТП в Индии и закатила скандал с полицией

Пьяная россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии. Видео с места опубликовали в аккаунте Ghar Ke Kalesh в соцсети Х.

«В полночь на вип-трассе автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил трех молодых людей. Они госпитализированы в критическом состоянии. Сообщается, что русская девушка вела машину, сидя на коленях у мужчины», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в городе Райпур. Легковушка Tata Indigo протаранила мопед Honda Activa. Скутер отбросило на несколько метров. На водительском сиденье авто находился местный правительственный адвокат.

Виновница ДТП устроила скандал с полицией. Видео моментально завирусилось в Сети. Женщину и мужчину задержали.

В начале января на юго-западе Индии автобус упал в ущелье. В результате пострадали 32 человека, четверо погибли. ДТП случилось на национальной трассе Коттаракара — Диндигул, проходящей через округ Идукки в штате Керала.