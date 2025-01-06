Четыре человека погибли, 32 пострадали при падении автобуса в ущелье в Индии

The Hindu: в Индии автобус упал в ущелье, четыре человека погибли

Четыре человека погибли, еще 32 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на юго-западе Индии. Об этом сообщило издание The Hindu .

Авария произошла утром 6 января на национальной трассе Коттаракара — Диндигул, которая проходит через округ Идукки в штате Керала. Предположительно, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил RT, автобус упал в ущелье глубиной 200 метров. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробности происшествия выясняются.

Ранее туристический автобусом попал в ДТП в Карелии, пострадали 15 человек. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».