Питона стошнило оленьей тушей во Флориде

Темного тигрового питона стошнило целой тушей белохвостого оленя в Национальном заповеднике Биг-Сайпресс во Флориде. Об этом сообщило издание Live Science со ссылкой на Геологическую службу США.

Бирманского питона вырвало тушей оленя после того, как температура в регионе опустилась ниже +10 градусов.

Как отметил биолог USGS Марк Сандфосс, рептилия является хладнокровным животным. При понижении температуры у них замедляются биологические процессы. В результате пища в желудке начинает разлагаться быстрее, и они не успевают ее переварить. В организме питонов начинают накапливаться бактерии, рвота помогает от их избавиться.

Сандфосс ранее описал свои наблюдения в научной статье для журнала Ecology and Evolution. Биолог отметил, что темные тигровые питоны угрожают местной экосистеме, так как являются инвазивным видом. Если говорить о популяции белохвостых оленей, то их численность в заповеднике сокращается и это беспокоит ученых.

Во Флориде каждый год устраивают соревнования по охоте на бирманских питонов. Победитель получает не только славу, но и 25 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Залог победы — поймать как можно больше темных тигровых питонов.