«Ежедневные диверсии». Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире

Мерц: Германия не находится в состоянии войны, но и в мире больше не живет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, но не уточнил, почему так считает. Об этом сообщило агентство DPA.

Мерц выступил на конференции для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине, посвященной вопросам экономического развития и достижения цифрового суверенитета.

«Мы не находимся в [состоянии] войны, но мы больше и не живем в мире», — сказал он.

По его словам, Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, кибератаками и шпионажем. При этом не конкретизировал свое заявление. Отметил только, что, вероятно, каждый второй из участников мероприятия хотя бы один раз испытал на себе подобное.

