Россия превзошла Европу и Украину по объемам производства в оборонительном секторе. Таким мнением поделился основатель и главред Business New Europe Бен Арис в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале .

По его словам, на Украине сложилась крайне неопределенная ситуация. Да и впереди у Запада огромные проблемы, ведь Россия сейчас превзошла по объему производства весь оборонный сектор Европы вместе с Украиной.

Арис добавил, что потребуются годы, чтобы ее догнать. Россия продолжит и дальше расширять свою производственную базу, инвестировать и внедрять инновации. Один из примеров — российские гиперзвуковые ракеты, которые не смог сбить даже ЗРК Patriot.

«И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада», — подытожил журналист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ударить по Украине «оружием возмездия», чтобы достичь целей СВО. По его словам, на этом настаивали и его коллеги-депутаты.