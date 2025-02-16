Писательница Эшли Сент-Клер призвала Илона Маска публично признать их ребенка

Писательница и блогер Эшли Сент-Клэр призвала американского миллиардера Илона Маска публично признать их общего ребенка, которого она родила пять месяцев назад. Об этом ее представитель Брайн Гликлих написал в соцсети X.

«Эшли и Илон в частном порядке некоторое время работали над созданием соглашения о воспитании их ребенка. <…> Мы ждем от Илона публичного признания своей родительской роли, чтобы закончить необоснованные спекуляции», — сообщил он.

В заявлении выразили надежду, что Илон сможет быстро завершить заключение соглашения в интересах безопасности ребенка.

В пятницу, 14 февраля, блогер Сент-Клэр заявила о рождении ребенка от Маска. Писательница уточнила, что младенцу сейчас пять месяцев, его пол она раскрывать не стала.

Позже миллиардер нарушил молчание, оставив комментарий о ситуации под постом одного из пользователей X. Однако реакция Маска не прояснила, готов ли он признать ребенка писательницы.