Маск ответил вероятной матери своего 13-го ребенка

Американский предприниматель Илон Маск прервал молчание после новости о рождении у него 13-го ребенка. Он оставил сообщение в своем аккаунте в социальной сети X .

Бизнесмен отреагировал на публикацию другого пользователи соцсети, который утверждал, что объявившая о рождении ребенка от Маска американская писательница Эшли Сент-Клер «полдесятилетия» вынашивала план по обольщению предпринимателя.

«Ого», — написал Маск в своем ответном посте

Накануне 26-летняя автор книг и прославившаяся в качестве сторонницы консервативных идей Сент-Клер заявила, что пять месяцев назад родила ребенка от Илона Маска. Пол малыша писательница и блогер раскрывать не стала.

По ее словам, она решила назвать имя отца младенца, поскольку узнала, что зарубежные таблоиды готовят материалы о ее связи с миллиардером. Девушка призвала СМИ уважать частную жизнь ее самой и ее ребенка.