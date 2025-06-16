Восьмимесячный ребенок погиб при стрельбе на карнавале в США

Три человека погибли при стрельбе на карнавале в американском штате Юта в ночь на 15 июня, в том числе восьмимесячный младенец. Об этом сообщило агентство Reuters .

Жертвой перестрелки также стали 41-летняя женщина, проходившая мимо, и 18-летний парень, участвовавший в конфликте. Пострадали еще два человека, оба несовершеннолетние.

Перестрелку устроили две компании на ежегодном празднике в пригороде Солт-Лейк-Сити. Оружие первым достал 16-летний подросток, состоявший в одной из групп.

Ранее стало известно, что в Колумбии 15-летний молодой человек выстрелил в голову кандидату в президенты Мигелю Урибе во время мероприятия в парке. За жизнь политика борются врачи больницы на западе Боготы. Подозреваемого ранили в ногу и задержали.