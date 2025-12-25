«Пиратство, рейдерство и бандитизм». МИД осудил усиление присутствия США в Карибском море

Россия решительно осуждает усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском море и фактическую морскую блокаду Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Сегодня мы становимся буквально свидетелями правового беспредела в Карибском море, где возрождают, казалось бы, давно забытые практики незаконного присвоения чужого имущества, а именно пиратство, рейдерство и бандитизм», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, с точки зрения международного права такое поведение квалифицируется как нарушение свободы судоходства, закрепленное в статье 87 Конвенции ООН.

Россия решительно осуждает подобные явления и призывает к стабильности и правопорядку в морской сфере. Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Латинской Америке наземной операцией ради борьбы с наркокартелями.