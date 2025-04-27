«Пиратское логово». В Крыму отреагировали на захват СБУ иностранного судна

Захват Украиной иностранного судна с зерном в Черном море сравним с пиратством, а сами украинские порты — с пиратскими базами. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

СБУ захватила сухогруз, следовавший под флагом одной из стран Азии, 24 апреля. Украинские власти заявили, что судно якобы является частью теневого флота и в конце 2024 года заходило в порт Севастополя для загрузки пшеницей.

Константинов иронично отметил, что вот с такими людьми Россию сейчас призывают заключать сделки по безопасности навигации в Черном море.

«Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая „дэржава“ теперь еще и осваивает лавры пиратского логова», — написал он.

Константинов добавил, что в цивилизованном мире пиратов и террористов уничтожают, а не договариваются с ними.

При этом глава госсовета Крыма отметил, что россиян такое поведение Киева не удивляет, а вот граждане и власти «одной из стран Азии» уже испытали на себе «пиратские ухватки киевского режима».

В начале года помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал пиратством захват танкера Eagle S в Балтийском море.