Пилоты упавшего в Вильнюсе самолета не жаловались на неисправности

Reuters: пилоты лайнера DHL не сообщали о проблемах перед крушением в Вильнюсе

Пилоты рухнувшего в Вильнюсе грузового самолета не подавали диспетчерам на земле сигналов о неисправностях, сообщило агентство Reuters . Специалисты в ближайшее время приступят к изучению черных ящиков.

Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис не исключил, что самолет упал в результате теракта. Он тут же уточнил, что пока что нет информации, которая бы подтверждала эту версию.

Сами летчики не сообщали о каких-либо неполадках.

«В записи разговора между пилотами и вышкой пилоты до последней секунды не сообщали вышке о каком-либо экстраординарном происшествии», — уточнил глава Национального авиационного управления Литвы Марюс Баранаускас.

По предварительным данным, перед крушением летчики просили у диспетчеров разрешения на посадку «по приборам». В результате ЧП из находившихся на борту самолета четырех человек один скончался.