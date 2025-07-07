Пилоты развернули самолет в небе из-за трех букв в телефоне пассажира

В США пилоты прервали полет и вернули самолет в аэропорт отправления после сообщения из трех букв в телефоне пассажира. Об этом сообщило издание Primera Hora .

Управление по взрывчатым веществам и безопасности подтвердило: угроза взрыва на рейсе American Airlines из Пуэрто-Рико в Даллас оказалась ложной. Самолет экстренно вернулся в аэропорт Луис Муньос Марин в Исла-Верде.

Оказалось, что одна из пассажирок заметила, как другому пассажиру пришло сообщение с надписью RIP. Она восприняла это как угрозу безопасности полета и сразу сообщила о случившемся бортпроводнику, рассказал заместитель директора по безопасности компании Aerostar Феликс Альварадо.

В телефоне мужчины нашли сообщение с соболезнованиями по поводу недавней утраты близкого человека.

«Пассажир, получивший сообщение, указал и смог доказать, что вчера у него умер родственник и именно поэтому он отправляется в путь», — написали авторы публикации.

Ранее самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Калининград, вечером в воскресенье прервал полет и вернулся в столичный аэропорт. Решение о смене курса принял командир воздушного судна. Причиной проблем могли стать сбои в работе оборудования или сложности с приемом сигналов от наземных навигационных систем.