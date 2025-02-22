Пилотом разбившегося в Торонто самолета была неопытная женщина

Пилотом самолета авиакомпании Delta, который потерпел крушение в аэропорту Торонто, могла быть 26-летняя девушка с минимальным опытом работы. Об этом сообщила газета Tribune .

Кендал Мишель Суонсон получила сертификат пилота лишь 9 января 2025 года. Известно, что до этого она работала инструктором и имела дело только с небольшими винтовыми самолетами. После авиапроисшествия в Торонто компания официально не называет имена пилотов. Близкие к Кендал Мишель Суонсон источники также не комментируют ситуацию.

Однако в базе данных Федерального управления гражданской авиации сертификат девушки был подтвержден. При этом отмечалось, что она не обладает достаточным опытом для управления воздушным судном в качестве капитана.

В прошлый понедельник в аэропорту Торонто произошло ЧП. Посадка самолета проходила в сложных погодных условиях: порывистый ветер и снегопад. Приземление было настолько жестким, что воздушное судно перевернулось шасси вверх. На борту находилось 80 пассажиров и членов экипажа, никто не погиб. Более 20 человек получили различные травмы.

Расследование продолжается. Специалисты уделяют особое внимание не только действиям пилотов, но и техническим аспектам.

Ранее два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Нижним Новгородом. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось.