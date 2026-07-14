«Мне скучно». Пилот во время испытательного полета оставил в небе признание

Пилот в Великобритании написал в небе фразу «Мне скучно» во время полета

В Великобритании пилот легкого самолета во время испытательного полета начертил в небе фразу «Мне скучно». Об этом сообщила «Би-би-си» .

Двадцатилетний летчик компании Ravenair вылетел из Ливерпуля на Piper Tomahawk, чтобы проверить работу борта после замены детали. Двухчасовой облет полуострова Уиррал завершился появлением в небе надписи I’m bored на картах flightradar24. Шалость привлекла внимание общественности.

«Думаю, ему действительно было немного скучно: это был всего лишь испытательный полет. Хотя, стоит отметить, он демонстрировал довольно высокое мастерство пилотирования», — отметил операционный менеджер Уэйн Барретт.

В феврале 2022 года пилот пассажирского самолета Air Moldova написал в небе рядом с Украиной слово relax («расслабьтесь»). Полет из Кишинева и обратно занял у него один час 40 минут.