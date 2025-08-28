Пилот F-35 ВВС США перед крушением в январе пытался починить самолет по телефону

Пилот американского F-35, разбившегося 28 января на Аляске, перед крушением 50 минут советовался по телефону с инженерами Lockheed Martin, пытаясь починить самолет в воздухе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет об аварии.

Расследование показало, что крушение произошло из-за обледеневших гидравлических линий стоек шасси, которые заклинило, когда пилот взлетел и попытался их убрать.

Бортовые системы, в свою очередь, повели себя так, будто самолет по-прежнему находится на земле.

Тогда пилот связался с инженерами, дважды попытался приземлиться, но у него ничего не получилось. В конечном счете он катапультировался. Летчик остался жив и не получил серьезных травм, но истребитель полностью разрушился и сгорел.

Ранее другой американский военный самолет — McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — взорвался при попытке взлета в Малайзии.