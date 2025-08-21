Американский истребитель Hornet взорвался при взлете в аэропорту Малайзии

Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авиаинцидент произошел утром в четверг, 21 августа в воздушной гавани Султана Ахмад Ша в городе Куантан штата Паханг. В Сети появилось видео, на кадрах которого истребитель взорвался при попытке взлета.

«Мы хотели бы проинформировать вас об инциденте с истребителем F/A-18 Hornet. Мы принимаем меры», — подтвердили факт происшествия Королевские военно-воздушные силы страны.

В январе американский истребитель пятого поколения F-35 взорвался после крушения на Аляске. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет превратился в огненный шар.