Пиявки напали на российскую туристку в джунглях Шри-Ланки

В джунглях Шри-Ланки российская туристка пострадала от укусов пиявок. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

По данным журналистов, кровососущие искусали ее ноги до крови. Когда женщина была на прогулке, то заметила пробравшегося в сандалии червяка. Она попыталась его вытряхнуть, но не смогла, поэтому пошла босиком.

Почти мгновенно на ногах появились кровь и присосавшиеся пиявки. В итоге туристке пришлось обращаться за помощью к местным жителям.

Специалисты советуют надевать в джунгли высокую обувь или толстые носки до колен, а также штаны с резинками внизу. В противном случае кровососущие не отстанут.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов заявил, что лечение медицинскими пиявками не поможет людям с диабетом. По его словам, некоторым пациентам гирудотерапия может даже навредить.