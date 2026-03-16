Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время разговора он призвал его прекратить атаковать страны Ближнего Востока. Французский лидер раскрыл подробности беседы в соцсети Х .

«Я только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», — написал он.

Макрон подтвердил, что призвал коллегу немедленно прекратить как прямые удары по странам региона, так и те, что совершаются через ливанских и иракских посредников.

Также французский президент попросил Иран открыть Ормузский пролив для всех торговых судов.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обвинил в начале военной операции окружение американского президента Дональда Трампа, которое дало ему плохие советы.

Дипломат напомнил, что США и Исламская республика почти договорились о заключении справедливой сделки, но переговорный процесс сорвался из-за навязанной войны.