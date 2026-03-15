Аракчи назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке

Аракчи обвинил близких к Трампу «ястребов» в конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке Ирану и США навязали те, кто дал плохие советы американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в соцсети X .

В своем посте руководитель внешнеполитического ведомства написал, что США и Иран почти договорились о заключении справедливой сделки. Переговоры шли успешно, но нашлись те, кто дал Трампу ошибочные советы.

«Они несут ответственность за сегодняшнее кровопролитие. Это война, навязанная и американцам, и иранцам», — написал Аракчи.

Ранее Аракчи в интервью телеканалу CBS заявил о том, что иранская сторона не просила ни о прекращении огня, ни о переговорах. Страна будет обороняться столько, сколько потребуется.