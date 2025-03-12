Песню Егора Летова отправили на Луну

Популярную песню российского певца Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну. Об этом сообщила британская группа Massive Attack в соцсети .

Музыканты зарубежного коллектива подготовили кавер-версию композиции. Они сыграли ее во время концерта в Лондоне. Выступление стало частью арт-инсталляции Piccadilly Un: Plugged.

После шоу артисты послали аудиосигнал с записью трека в космос с помощью технологии Earth-Moon-Earth. Он уже обошел Луну и вернулся на Землю с обновлениями в виде космических помех.

Ранее стало известно, что американская певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес отправятся в космос на корабле New Shepard. Суборбитальный полет уже запланирован, он состоится весной 2025 года, однако точную дату старта пока не объявили.

Именно избранница Безоса выступила организатором миссии. В полете будет участвовать исключительно женский экипаж.