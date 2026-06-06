Песков заявил об отсутствии понимания по срокам визита Ким Чен Ына в Москву

Пока неизвестно, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын приедет в Россию. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Понимания нет», — ответил он на вопрос в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Песков также подчеркнул, что Ким Чен Ын всегда будет желанным гостем для Москвы.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время отчета о социально-экономическом развитии региона анонсировал запуск морского пассажирского парома из России в Северную Корею. Также из Владивостока увеличат число рейсов в КНДР.

На заседании заксобрания глава Приморья добавил, что за прошлый год пассажиропоток авиагавани увеличился на 60%. В ближайшее время из Владивостока запустят рейсы в Гонконг, Шеньян и Южную Корею. По словам Кожемяко, самолеты начнут летать туда до конца этого года.