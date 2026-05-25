Некоторые западные СМИ под различными предлогами отказались приезжать в Старобельск для фиксации последствий атаки ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Это [решение под разными предлогами не поехать в Старобельск] не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что российская сторона до сих пор не слышала официальных заявлений со стороны стран Запада, которые осуждали бы украинские действия в Старобельске.

Ранее редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что часть иностранных журналистов отказалась посещать Старобельск, потому что не хотела видеть последствия действий ВСУ. Она отметила, что от поездки отказались журналисты Би-би-си и CNN.